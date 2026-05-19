12:31  19 мая
В Киеве объявили подозрение мужчине, который избил и запугивал пистолетом охранника
11:10  19 мая
На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
09:10  19 мая
В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 14:24

Попытки незаконного пересечения границы: с начала войны задержали 68,5 тыс. человек

19 мая 2026, 14:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ГНСУ
Читайте також
українською мовою

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года украинские пограничники задержали 68,5 тысяч человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, 4 тысячи нарушителей были остановлены непосредственно в пунктах пропуска, остальные – на "зеленом" участке границы или в приграничной зоне.

Больше всего таких случаев зафиксировано на границе с Румынией – почти 30 тысяч, еще около 21 тысяч – на границе с Молдовой.

В ГПСУ отмечают, что после резкого роста попыток незаконного пересечения в первые годы войны в настоящее время наблюдается некоторое снижение количества таких случаев, в том числе с августа 2025 года.

Также в ведомстве добавляют, что на количество попыток влияют сезонные и погодные условия: в теплое время года их фиксируют больше, чем зимой.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с ГБР и Нацполицией ликвидировала сразу пять новых каналов бегства "уклонистов" за границу. Организаторы сделок, действуя в разных областях, продавали фальшивые медицинские справки и организовывали переходы через "зеленку".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война пересечение границы пограничники ГПСУ Румыния Молдова
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Харьковской области разоблачили директора лицея, который присвоил 1,3 млн грн из бюджета
19 мая 2026, 15:39
​ Коррупция в Верховном Суде: еще четверо судей получили подозрения
19 мая 2026, 15:00
На Львовщине мужчина жестоко избил 73-летнюю соседку – ее госпитализировали
19 мая 2026, 14:47
В Херсонской области оккупанты запугивали 17-летнего украинца
19 мая 2026, 14:15
На Закарпатье руководитель ОО и экс-чиновник ТЦК бронировали уклоняющих за взятки
19 мая 2026, 13:55
На Львовщине мужчина бросил гранату возле стадиона: его задержали
19 мая 2026, 13:33
Скандал на Черкащине: работники ТЦК распылили слезоточивый газ в авто с ветераном и семьей
19 мая 2026, 13:15
Россияне ударили баллистикой по центру Прилук: два человека погибли, среди 21 раненого есть ребенок
19 мая 2026, 12:50
Глуховская громада на Сумщине под ударом БпЛА: есть погибшие и раненые
19 мая 2026, 12:44
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »