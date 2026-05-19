С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года украинские пограничники задержали 68,5 тысяч человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, 4 тысячи нарушителей были остановлены непосредственно в пунктах пропуска, остальные – на "зеленом" участке границы или в приграничной зоне.

Больше всего таких случаев зафиксировано на границе с Румынией – почти 30 тысяч, еще около 21 тысяч – на границе с Молдовой.

В ГПСУ отмечают, что после резкого роста попыток незаконного пересечения в первые годы войны в настоящее время наблюдается некоторое снижение количества таких случаев, в том числе с августа 2025 года.

Также в ведомстве добавляют, что на количество попыток влияют сезонные и погодные условия: в теплое время года их фиксируют больше, чем зимой.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с ГБР и Нацполицией ликвидировала сразу пять новых каналов бегства "уклонистов" за границу. Организаторы сделок, действуя в разных областях, продавали фальшивые медицинские справки и организовывали переходы через "зеленку".