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02 июня 2026, 22:30

"Удар может быть и этой ночью": Зеленский предупредил украинцев о планах россиян

02 июня 2026, 22:30
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Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ночью снова может быть массирована атака. Он призвал граждан не игнорировать воздушные тревоги

Об этом президент сказал во время обращения 2 июня, передает RegioNews.

"Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и в эту ночь. Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревоги", - сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что Украине нужно больше ракет для систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что в ближайшее время будут проведены международные переговоры на тему усиления безопасности и защиты от ракетных атак.

Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Погибли 4 человека, было известно о 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.

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