В Днепре из-под завалов извлекли тело 3-летнего мальчика: 9 погибших после атаки оккупантов
Из-под завалов разрушенной российской атакой четырехэтажки в Днепре спасатели извлекли тело 3-летнего мальчика
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
"Тело ребенка 2023 года рождения спасатели извлекли из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки", – говорится в сообщении.
На месте продолжают работать спасатели и экстренные службы.
В то же время, по словам Ганжи, в городе растет количество пострадавших в результате вражеской атаки. Сейчас известно о 37 раненых, среди них – четверо детей.
В больницы госпитализированы ребята 6 и 16 лет и 13-летняя девочка – их состояние оценивается как средней тяжести. Еще одна 14-летняя девочка находится на амбулаторном лечении.
Всего в медицинских учреждениях остается 22 пострадавших, четверо из них – в тяжелом состоянии.
Также возросло количество погибших – российская атака унесла жизни 9 человек, среди них один ребенок.
Напомним, по данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Под атаками оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Полтавская и Хмельницкая области. По предварительным данным, всего в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 11 человек, более 100 получили ранения.