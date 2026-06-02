Удар по Киеву: 4 погибших, 58 пострадавших, среди них дети

В результате массированной атаки на Киев погибли 4 человека, 58 пострадавших, повреждения и пожары в восьми районах столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и пресс-службу ГСЧС.

В ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Подольский район

В результате попадания в 9-этажный жилой дом произошло частичное разрушение верхних этажей. Под завалами могут оставаться люди. Известно по меньшей мере о 5 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.

По другим адресам возникли пожары автомобилей на открытой местности, возгорание в 4-этажном здании учебного заведения, а также пожар на территории коммунального предприятия, где горели автомобили и складские помещения.

Оболонский район

Произошло возгорание бытовки на территории строительства.

Шевченковский район

Зафиксировано частичное повреждение фасада и крыши 9-этажного жилого дома.

Дарницкий район

Возник пожар на территории автозаправочной станции.

Соломенский район

Произошло возгорание в квартире на 16 этаже 20-этажного дома. Также горел частный жилой дом. Отдельно зафиксирован пожар в 24-этажном доме на уровне 9-го этажа. Спасатели деблокировали одного мужчину.

Голосеевский район

Возникли пожары на территории торговой площадки и разрушение 2-го и 3-го этажей здания. По другим адресам горели автомобили, офисные помещения, МАФы, торговые здания и один из бизнес-центров.

Святошинский район

В 5-этажном жилом доме поврежден фасад и остекление окон. В другой локации зафиксированы незначительные повреждения кровли 9-этажки.

Печерский район

Зафиксированы незначительные повреждения на территории незавершенного строительства.

Информация о последствиях атаки уточняется. На местах попаданий работают спасатели и все соответствующие службы.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский при обращении призвал граждан обращать внимание на воздушные тревоги, а также обязательно пользоваться укрытиями.