РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов: есть попадания на 38 локациях

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением атаки стала столица Украины – Киев. Также под ударом оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 ударных БПЛА разных типов.

Враг применил:

8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

33 баллистические ракеты "Искандер-М";

27 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет "Калибр";

656 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия".

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 642 воздушных целей, в том числе 40 ракет и 602 беспилотника.

По предварительным данным, зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.





Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Погибли 4 человека, 58 пострадавших.

В Киевской области в результате атаки пострадали трое жителей области. Последствия вражеской атаки отмечены в четырех районах области.