07:29  02 июня
Взрывы в Киеве: город атакуют ракеты
01:30  02 июня
Певица Елена Тополя призналась, хотела ли примириться с экс-супругом после развода
00:30  02 июня
"Много денег": актриса Анна Саливанчук рассказала, что нужно для красоты в 40 лет
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 08:55

РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов: есть попадания на 38 локациях

02 июня 2026, 08:55
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением атаки стала столица Украины – Киев. Также под ударом оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 ударных БПЛА разных типов.

Враг применил:

  • 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 33 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 27 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 656 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия".

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 642 воздушных целей, в том числе 40 ракет и 602 беспилотника.

По предварительным данным, зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.


Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Погибли 4 человека, 58 пострадавших.

В Киевской области в результате атаки пострадали трое жителей области. Последствия вражеской атаки отмечены в четырех районах области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война ПВО дроны ракеты
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
02 июня 2026, 08:39
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
02 июня 2026, 08:22
Румыния, дроны и реакция НАТО после инцидента
02 июня 2026, 08:09
Ночной удар по Киевщине: трое пострадавших, повреждены дома и авто
02 июня 2026, 07:44
Взрывы в Киеве: город атакуют ракеты
02 июня 2026, 07:29
Запорожье и область под массированным огнем: 890 ударов за сутки, есть раненые
02 июня 2026, 07:15
Удар по Киеву: 4 погибших, 58 пострадавших, среди них дети
02 июня 2026, 07:07
Певица Елена Тополя призналась, хотела ли примириться с экс-супругом после развода
02 июня 2026, 01:30
"Много денег": актриса Анна Саливанчук рассказала, что нужно для красоты в 40 лет
02 июня 2026, 00:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »