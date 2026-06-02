"Удар може бути й цієї ночі": Зеленський попередив українців про плани росіян

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Президент України Володимир Зеленський попередив, що вночі знову може бути масована атака. Він закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги

Про це президент сказав під час звернення 2 червня, передає RegioNews.

"Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути й цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривоги", - сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що Україні потрібно більше ракет для систем протиповітряної оборони. Він наголосив, що гнайближчим часом будуть проведені міжнародні переговори на тему посилення безпеки та захисту від ракетних атак.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули 4 людей, було відомо про 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.