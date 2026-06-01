01 июня 2026, 13:55

Пограничники дронами "разнесли" укрытие россиян

Фото из открытых источников
Украинские военные каждый день продолжают уничтожать технику врага на фронте. В этот раз пограничники показали свежие кадры, где они уничтожают укрытие оккупантов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу подразделения РУБпАК "Прайм" 5, работающего на Северо-Слобожанском направлении. Пилоты нашли и уничтожили укрытие россиян, а также квадроцикл, ряд антенн связи врага, которые обеспечивали координацию действий на позициях и управление беспилотниками. Кроме того, у русских были потери по живой силе.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорят военные.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. Пограничники показали эффектные кадры из Брянской области РФ.

пограничники военные оккупанты
