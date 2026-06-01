01 червня 2026, 13:55

Прикордонники дронами "рознесли" укриття росіян

Фото з відкритих джерел
Українські військові щодня продовжують нищити техніку ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали свіжі кадри, де вони нищать укриття окупантів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу підрозділу РУБпАК "Прайм" 5, який працює на Північно-Слобожанському напрямку. Пілоти знайшли та знищили укриття росіян, а також квадроцикл, низку антен зв’язку ворога, які забезпечували координацію дій на позиціях та керування безпілотниками. Крім того, росіяни мали втрати по живій силі.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - кажуть військові.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. Прикордонники показали ефектні кадри з Брянської області РФ.

