Пограничники показали, как уничтожают российские дроны

Фото: Госпогранслужба

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику. Пограничники показали новое видео, где они атакуют дроны россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бригады "Форпост". Защитники постоянно обнаруживают и уничтожают русские дроны типа "ждун". Такие дроны россияне используют в качестве засадного инструмента для поражения транспорта.

"Подразделения бригады осуществляют постоянный контроль воздушного пространства и оперативно реагируют на подобные угрозы. После обнаружения цели враждебные БПЛА быстро уничтожаются, не давая им возможности реализовать засаду", - говорят пограничники.

Напомним, в ночь на 31 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. В российских телеграмм-каналах заявили о взрывах.