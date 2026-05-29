29 травня 2026, 09:59

РФ вдарила по Україні 232 дронами та ракетою: зафіксовано влучання у 14 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 29 травня російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М/С-400" та 232 ударні безпілотники різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 217 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА у 14 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще щонайменше у 7 місцях.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у прикордонному румунському місті Галац. Виникла пожежа, постраждали жінка та 14-річний хлопець. У жінки діагностовано опіки першого ступеня, підліток зазнав гострої реакції на стрес

