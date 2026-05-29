29 мая 2026, 08:06

РФ ударила по судну, направлявшемуся в Турцию: есть раненые

Ночью 29 мая российские войска атаковали ударными беспилотниками сухогруз ANT, следовавший под флагом Вануату из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту

Об этом сообщили Военно-Морские сил ВСУ в Facebook, передает RegioNews.

По данным военных, судовладельцем является турецкая компания.

В результате попадания БПЛА в надстройку судна возник пожар. Благодаря слаженным действиям подразделений Морской поисково-спасательной службы и ВМС ВС Украины возгорание удалось оперативно локализовать.

Двое членов экипажа с ранениями были эвакуированы катерами ВМС и доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В ВМС отмечают, что РФ продолжает целенаправленно создавать угрозу международному судоходству, атакуя гражданские суда и морскую инфраструктуру.

Напомним, ночью 18 мая российские войска атаковали ударным беспилотником типа "Shahed" китайское торговое судно, находившееся в территориальных водах Украины. В результате атаки обошлось без жертв.

