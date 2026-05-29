Удар по Крыму и Донетчине: Силы обороны поразили РЛС "СТ-68" и склады РФ

В ночь на 28 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупационных войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в Феодосии на временно оккупированной территории АР Крым поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных объектов "СТ-68". Она используется для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника.

Также сообщается о поражении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по составам материально-технического обеспечения российских войск в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также по составу боеприпасов в районе Грабового Донецкой области.

В Силах обороны подчеркнули, что и в дальнейшем будут системно продолжать меры по снижению военного потенциала РФ и принуждению ее к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в ночь на 27 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным и военно-экономическим объектам в РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ