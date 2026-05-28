28 мая 2026, 12:40

В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Туапсинский", объектов ПВО и командных пунктов врага

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 27 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным и военно-экономическим объектам в РФ и на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия зафиксирован пожар и сильное задымление, масштабы разрушений уточняются. Этот НПЗ является одним из самых больших на юге России с мощностью переработки около 12 млн тонн нефти в год. Завод производит горючее, которое, в частности, поставляется для обеспечения оккупационных войск.

Кроме того, подразделения Воздушных сил ВСУ с помощью крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow поразили программно-аппаратные комплексы средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ. Удары были нанесены в районах Воронежа, Таганрога и оккупированного Севастополя.

Также под удар сил обороны попали другие важные объекты и техника захватчиков:

  • в Луганской области поразили командные пункты подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино, склад материально-технических средств в Сорокино, а также командно-штабную машину из состава зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2" близ Кадиевки;
  • на Запорожье поразили производство беспилотников в районе населенного пункта Азовское.
  • поражена радиолокационная станция "Небо-СВ" в районе Каменки Луганской области.

Силы обороны Украины продолжают системную работу по ослаблению военно-экономического потенциала российских оккупантов и уничтожению инфраструктуры, обеспечивающей вооруженную агрессию РФ.

Напомним, Силы беспилотных систем показали, как осуществили ряд поражений по ключевым целям российской армии на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

