В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Туапсинский", объектов ПВО и командных пунктов врага
В ночь на 27 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным и военно-экономическим объектам в РФ и на временно оккупированных территориях Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия зафиксирован пожар и сильное задымление, масштабы разрушений уточняются. Этот НПЗ является одним из самых больших на юге России с мощностью переработки около 12 млн тонн нефти в год. Завод производит горючее, которое, в частности, поставляется для обеспечения оккупационных войск.
Кроме того, подразделения Воздушных сил ВСУ с помощью крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow поразили программно-аппаратные комплексы средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ. Удары были нанесены в районах Воронежа, Таганрога и оккупированного Севастополя.
Также под удар сил обороны попали другие важные объекты и техника захватчиков:
- в Луганской области поразили командные пункты подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино, склад материально-технических средств в Сорокино, а также командно-штабную машину из состава зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2" близ Кадиевки;
- на Запорожье поразили производство беспилотников в районе населенного пункта Азовское.
- поражена радиолокационная станция "Небо-СВ" в районе Каменки Луганской области.
Силы обороны Украины продолжают системную работу по ослаблению военно-экономического потенциала российских оккупантов и уничтожению инфраструктуры, обеспечивающей вооруженную агрессию РФ.
