29 травня 2026, 09:09

Удар по Криму та Донеччині: Сили оборони уразили РЛС "СТ-68" і склади РФ

Ілюстрація: Генштаб
У ніч на 28 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупаційних військ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у Феодосії на тимчасово окупованій території АР Крим уражено радіолокаційну станцію виявлення повітряних об’єктів "СТ-68". Вона використовується для виявлення, супроводу та передавання координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника.

Також повідомляється про ураження пунктів управління безпілотними літальними апаратами ворога в районах Калинового та Новогродівки Донецької області.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по складах матеріально-технічного забезпечення російських військ у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також по складу боєприпасів у районі Грабового на Донеччині.

У Силах оборони наголосили, що й надалі системно продовжуватимуть заходи зі зниження військового потенціалу РФ та примушення її до припинення збройної агресії проти України.

Нагадаємо, в ніч на 27 травня підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по військових та військово-економічних об'єктах в РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод "Туапсинский" у Краснодарському краї РФ

