960 окупантов и 1750 дронов: Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 960 окупантов. Уничтожены два танка, 11 бронемашин, 28 артсистем, две РСЗО, четыре НРК и 1750 дронов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 29.05.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ ночью 24 мая поразили ЗРК С-300, РЛС "Имбирь", склады с боекомплектом и железнодорожные цистерны из горючего российских захватчиков на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей.
