25 мая 2026, 22:50

Силы беспилотных систем ВСУ разгромили логистику и ПВО врага в Донецкой и Запорожской областях

Фото: Скриншот с видео
Силы беспилотных систем ВСУ ночью 24 мая поразили ЗРК С-300, РЛС "Имбирь", склады с боекомплектом и железнодорожные цистерны из горючеи российских захватчиков на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

По словам Бровди, среди целей Птиц СБС в оперативной глубине врага стали пусковая установка ЗРК С-300 в Лазаревке Донецкой области, РЛС 9С19 "Имбирь" в Стретенке Донецкой области, железнодорожные цистерны в Дебальцево Донецкой области.

Также были поражены состав МТЗ в Докучаевске Донецкой области и разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

Кроме того, нанесено поражение по составам россиян в Новоянисоле и Креминовке Донецкой области.

Операторы 412-й отдельной бригады ССС "Немезис" поразили логистику врага в Запорожской области.

"ЗРК и РЛС - это 22 и 23 элемент ПВО россиян, уничтоженные Птицами СБС в течение 1-24 мая", - отметил Бровди.

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 25 мая поразили нефтебазу "Белец" в городе Унеча Брянской области РФ и ряд вражеских объектов.

