960 окупантів і 1750 дронів: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу
Минулої доби ЗСУ ліквідували 960 окупантів. Знищено два танки, 11 бронемашин, 28 артсистем, дві РСЗВ, чотири НРК та 1750 дронів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 29.05.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ вночі 24 травня уразили ЗРК С-300, РЛС "Імбир”, склади з боєкомплектом та залізничні цистерни з пальним російських загарбників на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей.
