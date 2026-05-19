09:10  19 мая
В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой
08:39  19 мая
В Украине за три месяца зафиксировали 288 случаев болезни Лайма
08:20  19 мая
В Киеве мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире – его задержали
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 10:23

Виталий Шабунин завершил службу в ВСУ: в чем причина

19 мая 2026, 10:23
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Шабунин
Читайте також
українською мовою

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что завершил службу в Вооруженных силах Украины из-за проблем со зрением и планирует вернуться к работе в ЦПК

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

По словам Шабунина, приказ о его увольнении с военной службы был подписан несколько дней назад.

Сейчас он находится дома, занимается лечением и планирует возобновить активную деятельность в Центре противодействия коррупции.

"Моя служба завершена. Потеряв большую часть зрения, я оставляю ВСУ, куда добровольно мобилизовался в первый день великой войны", – написал он.

Он добавил, что за время службы находился в подразделениях Харьковской, Востоке, а также в Харькове и Киеве.

Шабунин также обнародовал медицинские документы, подтверждающие, по его словам, ухудшение состояния зрения и непригодность к военной службе.

Отдельно он заявил о давлении и преследовании во время службы, в том числе в виде уголовных производств.

"Власть в полной мере использовала мою добровольную службу против меня же. Например, Госбюро расследований/Офис Генпрокурора придумали мне уголовное дело (об уклонении от службы), а потом попытались забрать у меня возможность защищаться. А саму службу превратили в цирк: например, ежедневно фотографировали, как я разгружал фуры с пищей предполагаю, – в Офис Президента)", – подчеркнул Шабунин.

Напомним, ранее главе ЦПК Виталию Шабунину объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии у активиста проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

Уже 15 июля 2025 года в Киеве Печерский суд вынес решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства. Впоследствии суд продлил срок действия меры пресечения – до 19 октября 2025 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Виталий Шабунин ВСУ служба в армии здоровье проблемы зрение
За 3 500$ обещал "тихое место": в Киеве разоблачили схему с переводом военного
18 мая 2026, 12:46
Суд вынес приговор дезертиру, совершившему диверсию на железной дороге в Киеве
15 мая 2026, 17:58
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Утренний авиаудар РФ по Краматорску: по меньшей мере 6 раненых
19 мая 2026, 11:48
В Тернопольской области Toyota вылетела с дороги и перевернулась: спасатели вытаскивали машину
19 мая 2026, 11:31
НАБУ пришло с обысками к судьям Верховного Суда
19 мая 2026, 11:15
На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
19 мая 2026, 11:10
В Запорожье мать продала сына для попрошайничества: ее приговорили к 9 годам
19 мая 2026, 10:59
Охранник столичного вуза корректировал удары РФ по Киеву
19 мая 2026, 10:52
Гибель одномесячного малыша в Сумской области: виновнику ДТП сообщили о подозрении
19 мая 2026, 10:45
Россияне атаковали Запорожье: возник пожар
19 мая 2026, 10:30
В центре Одессы произошел пожар
19 мая 2026, 10:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »