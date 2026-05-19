Виталий Шабунин завершил службу в ВСУ: в чем причина

Фото: Telegram/Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что завершил службу в Вооруженных силах Украины из-за проблем со зрением и планирует вернуться к работе в ЦПК

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

По словам Шабунина, приказ о его увольнении с военной службы был подписан несколько дней назад.

Сейчас он находится дома, занимается лечением и планирует возобновить активную деятельность в Центре противодействия коррупции.

"Моя служба завершена. Потеряв большую часть зрения, я оставляю ВСУ, куда добровольно мобилизовался в первый день великой войны", – написал он.

Он добавил, что за время службы находился в подразделениях Харьковской, Востоке, а также в Харькове и Киеве.

Шабунин также обнародовал медицинские документы, подтверждающие, по его словам, ухудшение состояния зрения и непригодность к военной службе.

Отдельно он заявил о давлении и преследовании во время службы, в том числе в виде уголовных производств.

"Власть в полной мере использовала мою добровольную службу против меня же. Например, Госбюро расследований/Офис Генпрокурора придумали мне уголовное дело (об уклонении от службы), а потом попытались забрать у меня возможность защищаться. А саму службу превратили в цирк: например, ежедневно фотографировали, как я разгружал фуры с пищей предполагаю, – в Офис Президента)", – подчеркнул Шабунин.

Напомним, ранее главе ЦПК Виталию Шабунину объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии у активиста проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

Уже 15 июля 2025 года в Киеве Печерский суд вынес решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства. Впоследствии суд продлил срок действия меры пресечения – до 19 октября 2025 года.