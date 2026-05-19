На Житомирщине врача-интерна оставили в ТЦК до исполнения 25 лет

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Житомирской области мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до его 25-летия

Как сообщила журналистка Новости.LIVE Анна Сирык, об инциденте стало известно во время заседания временной следственной комиссии ВР по обороне, передает RegioNews.

Глава ВСК народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что накануне, 19 мая, мужчина прибыл в ТЦК для уточнения персональных данных и оформления военного учета. В тот момент ему было 24 года.

Мужчину из помещения ТЦК так и не выпустили.

Представитель ТЦК Александр Рец подтвердил, что 20 мая мужчину сочли годным к службе и мобилизовали. На вопрос, где именно врач находился в ночь перед мобилизацией, он ответил: "Таких данных у меня нет".

Напомним, украинская певица и звезда шоу "Топмодель по-украински" Саша Кугат высказалась против жестких методов мобилизации. По словам артистки, ее парня вытащили ТЦК прямо из такси.

