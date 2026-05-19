09:10  19 мая
В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой
08:39  19 мая
В Украине за три месяца зафиксировали 288 случаев болезни Лайма
08:20  19 мая
В Киеве мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире – его задержали
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 09:56

На Житомирщине врача-интерна оставили в ТЦК до исполнения 25 лет

19 мая 2026, 09:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до его 25-летия

Как сообщила журналистка Новости.LIVE Анна Сирык, об инциденте стало известно во время заседания временной следственной комиссии ВР по обороне, передает RegioNews.

Глава ВСК народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что накануне, 19 мая, мужчина прибыл в ТЦК для уточнения персональных данных и оформления военного учета. В тот момент ему было 24 года.

Мужчину из помещения ТЦК так и не выпустили.

Представитель ТЦК Александр Рец подтвердил, что 20 мая мужчину сочли годным к службе и мобилизовали. На вопрос, где именно врач находился в ночь перед мобилизацией, он ответил: "Таких данных у меня нет".

На следующий день он был признан годным к службе и официально мобилизован.

Напомним, украинская певица и звезда шоу "Топмодель по-украински" Саша Кугат высказалась против жестких методов мобилизации. По словам артистки, ее парня вытащили ТЦК прямо из такси.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Житомирская область ВСК мобилизация ТЦК документы Гончаренко Алексей Алексеевич врач-інтерн
На Прикарпатье военные ТЦК пытали призывников
18 мая 2026, 20:35
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Утренний авиаудар РФ по Краматорску: по меньшей мере 6 раненых
19 мая 2026, 11:48
В Тернопольской области Toyota вылетела с дороги и перевернулась: спасатели вытаскивали машину
19 мая 2026, 11:31
НАБУ пришло с обысками к судьям Верховного Суда
19 мая 2026, 11:15
На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
19 мая 2026, 11:10
В Запорожье мать продала сына для попрошайничества: ее приговорили к 9 годам
19 мая 2026, 10:59
Охранник столичного вуза корректировал удары РФ по Киеву
19 мая 2026, 10:52
Гибель одномесячного малыша в Сумской области: виновнику ДТП сообщили о подозрении
19 мая 2026, 10:45
Россияне атаковали Запорожье: возник пожар
19 мая 2026, 10:30
Виталий Шабунин завершил службу в ВСУ: в чем причина
19 мая 2026, 10:23
В центре Одессы произошел пожар
19 мая 2026, 10:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »