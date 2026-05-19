В Деснянском районе Киева полиция выясняет обстоятельства стрельбы, произошедшей во время конфликта между знакомыми

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По предварительной информации, местный житель произвел два выстрела, после чего закрылся в квартире. В результате инцидента никто не пострадал.

Впоследствии в полиции сообщили, что мужчину задержали.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Как известно, инцидент произошел накануне, 18 мая. На месте происшествия работали полицейские и спецназовцы. Правоохранители вели переговоры со стрелком.

Напомним, недавно киевские патрульные оперативно задержали мужчину, который устроил стрельбу в Оболонском районе. Правоохранители выяснили, что во время конфликта между мужчинами 38-летний фигурант достал револьвер и произвел около девяти выстрелов в разные части тела 27-летнего потерпевшего.