Обстрелы Харьковщины: двое погибших и 12 пострадавших, среди них ребенок

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 13 населенным пунктам области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них ребенок.

В частности, в Харькове пострадали мужчины 47 и 67 лет, а также женщины 50 и 73 лет.

В поселке Покотиловка Высочанской общины погибла 67-летняя женщина, пострадали 33-летняя женщина и 6-летняя девочка. В Шевченково погиб 57-летний мужчина, ранена 55-летняя женщина.

В поселке Белый Колодец ранен 43-летний мужчина. В городе Богодухов пострадали мужчины 41 и 69 лет, а также женщины 29 и 78 лет.

В результате массированных обстрелов зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры:

В Харькове повреждены 30 частных домов, 4 автомобиля и отделения почты.

В Богодуховском районе зафиксированы повреждения многоквартирных и частных домов, медицинского учреждения, предприятий, складских помещений, объектов инфраструктуры и техники.

В Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах зафиксированы также разрушения жилых и хозяйственных объектов.

Напомним, в ночь на 19 мая РФ атаковала Украину 209 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.