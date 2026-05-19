19 мая 2026, 09:45

Обстрелы Харьковщины: двое погибших и 12 пострадавших, среди них ребенок

Фото: Харьковская ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 13 населенным пунктам области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них ребенок.

В частности, в Харькове пострадали мужчины 47 и 67 лет, а также женщины 50 и 73 лет.

В поселке Покотиловка Высочанской общины погибла 67-летняя женщина, пострадали 33-летняя женщина и 6-летняя девочка. В Шевченково погиб 57-летний мужчина, ранена 55-летняя женщина.

В поселке Белый Колодец ранен 43-летний мужчина. В городе Богодухов пострадали мужчины 41 и 69 лет, а также женщины 29 и 78 лет.

В результате массированных обстрелов зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры:

  • В Харькове повреждены 30 частных домов, 4 автомобиля и отделения почты.
  • В Богодуховском районе зафиксированы повреждения многоквартирных и частных домов, медицинского учреждения, предприятий, складских помещений, объектов инфраструктуры и техники.
  • В Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах зафиксированы также разрушения жилых и хозяйственных объектов.

Напомним, в ночь на 19 мая РФ атаковала Украину 209 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
