Охранник столичного вуза корректировал удары РФ по Киеву

Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента российской военной разведки, корректировавшего воздушные удары РФ по Киеву и Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленником оказался охранник одного из столичных университетов. Его, по версии спецслужбы, завербовали через родственницу, проживающую в России и выполнявшую роль связной.

Правоохоронители установили, что агент собирал и передавал координаты для российских военных, а также отслеживал последствия ударов по Киеву для дальнейшей корректировки атак. Среди его задач было выявление объектов энергетической инфраструктуры, в частности ТЭЦ.

По материалам дела он фиксировал места "прилетов", обозначал геолокации на картах, фотографировал поврежденные объекты и собирал информацию о военных объектах в Донецкой области.

Также, как утверждает следствие, мужчина через знакомых пытался получать данные об украинских военных на восточном направлении.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого по месту жительства в Киевской области. Во время обыска у него изъяли телефон с поличным.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове задержан агент ФСБ, который вместе с женой корректировал удары по городу. Для сбора мужчина объезжал город на общественном транспорте, фотографируя места сосредоточения техники и личного состава.