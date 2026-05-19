09:10  19 мая
В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой
08:39  19 мая
В Украине за три месяца зафиксировали 288 случаев болезни Лайма
08:20  19 мая
В Киеве мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире – его задержали
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 10:52

Охранник столичного вуза корректировал удары РФ по Киеву

19 мая 2026, 10:52
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента российской военной разведки, корректировавшего воздушные удары РФ по Киеву и Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленником оказался охранник одного из столичных университетов. Его, по версии спецслужбы, завербовали через родственницу, проживающую в России и выполнявшую роль связной.

Правоохоронители установили, что агент собирал и передавал координаты для российских военных, а также отслеживал последствия ударов по Киеву для дальнейшей корректировки атак. Среди его задач было выявление объектов энергетической инфраструктуры, в частности ТЭЦ.

По материалам дела он фиксировал места "прилетов", обозначал геолокации на картах, фотографировал поврежденные объекты и собирал информацию о военных объектах в Донецкой области.

Также, как утверждает следствие, мужчина через знакомых пытался получать данные об украинских военных на восточном направлении.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого по месту жительства в Киевской области. Во время обыска у него изъяли телефон с поличным.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове задержан агент ФСБ, который вместе с женой корректировал удары по городу. Для сбора мужчина объезжал город на общественном транспорте, фотографируя места сосредоточения техники и личного состава.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Киев ФСБ РФ Донецкая область сотрудничество с врагом разведданные
Украинские пограничники показали, как дроном уничтожили РЭБ и пушки оккупантов
18 мая 2026, 21:35
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Утренний авиаудар РФ по Краматорску: по меньшей мере 6 раненых
19 мая 2026, 11:48
В Тернопольской области Toyota вылетела с дороги и перевернулась: спасатели вытаскивали машину
19 мая 2026, 11:31
НАБУ пришло с обысками к судьям Верховного Суда
19 мая 2026, 11:15
На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
19 мая 2026, 11:10
В Запорожье мать продала сына для попрошайничества: ее приговорили к 9 годам
19 мая 2026, 10:59
Гибель одномесячного малыша в Сумской области: виновнику ДТП сообщили о подозрении
19 мая 2026, 10:45
Россияне атаковали Запорожье: возник пожар
19 мая 2026, 10:30
Виталий Шабунин завершил службу в ВСУ: в чем причина
19 мая 2026, 10:23
В центре Одессы произошел пожар
19 мая 2026, 10:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »