Россияне атаковали Запорожье: возник пожар
Утром 19 мая вражеские войска нанесли очередной удар по Запорожью, попав в жилой сектор
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате атаки на территории частного домовладения загорелась хозяйственная постройка.
Спасатели ликвидировали пожар.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 858 ударов, под прицелом оказались 47 населенных пунктов Запорожской области.
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Утренний авиаудар РФ по Краматорску: по меньшей мере 6 раненых
19 мая 2026, 11:48В Тернопольской области Toyota вылетела с дороги и перевернулась: спасатели вытаскивали машину
19 мая 2026, 11:31НАБУ пришло с обысками к судьям Верховного Суда
19 мая 2026, 11:15На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
19 мая 2026, 11:10В Запорожье мать продала сына для попрошайничества: ее приговорили к 9 годам
19 мая 2026, 10:59Охранник столичного вуза корректировал удары РФ по Киеву
19 мая 2026, 10:52Гибель одномесячного малыша в Сумской области: виновнику ДТП сообщили о подозрении
19 мая 2026, 10:45Виталий Шабунин завершил службу в ВСУ: в чем причина
19 мая 2026, 10:23В центре Одессы произошел пожар
19 мая 2026, 10:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все блоги »