Следователи сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, устроившему смертельное ДТП в городе Ахтырка на Сумщине

Водителю инкриминируют ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

Правоохранители установили, что во время аварии мужчина находился под действием алкоголя. Его задержали.

Суд уже избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, авария произошла поздно вечером 14 мая на улице Холодноярской в Ахтырке. Водитель авто Honda допустил столкновение с BMW, после чего его машина вылетела на обочину и протаранила припаркованные там автомобили.

В салоне Honda вместе с водителем находились его жена и трое детей. В результате сильного удара одномесячный мальчик получил тяжелые травмы и погиб. Пострадали еще двое детей 3 и 4 лет, одного из них госпитализировали.