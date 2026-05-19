В центре Одессы произошел пожар
Пожар произошел вечером 18 мая в Приморском районе Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Возгорание возникло в двухэтажном доме по улице Старорозничная, охватив квартиры сразу на обоих этажах.
Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Ликвидацию пожара осложняло сильное загромождение квартир.
Пожар потушили на общей площади 70 квадратных метров. От ГСЧС привлекались 43 огнеборцев и 10 единиц техники.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Специалисты устанавливают причину возникновения пожара и нанесенный ущерб.
Напомним, утром 19 мая в Печерском районе Киева, по улице Зверинецкой, произошел пожар в многоэтажном доме.
