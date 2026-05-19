Фото: ОГП

Суд признал виновным волынского тренера Богуслава Галицкого по волейболу в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних воспитанниц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в течение длительного времени – с 2012 по 2022 год – мужчина систематически совершал противоправные действия в отношении девушек, которые тренировались под его руководством. На момент совершения преступлений он занимал должность директора Волынской областной детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) в Луцке и возглавлял женскую команду "Континиум-Волынь-Университет".

Фигурант пользовался своим авторитетом, служебным положением и полной зависимостью несовершеннолетних спортсменок. Он оказывал на девушек психологическое давление и устрашал их исключением из сборной, недопуском к соревнованиям и разрушением спортивной карьеры. Пострадавшие жили в состоянии страха и унижения, что привело к тяжелым психологическим последствиям.

Преступную деятельность удалось разоблачить после того, как девушки нашли в себе силы рассказать о пережитом. Уже во время расследования об аналогичных фактах заявила еще одна воспитанница, которая на момент обращения в полицию уже была совершеннолетней.

На момент задержания обвиняемому было 72 года. Действия тренера квалифицировали по статьям о сексуальном насилии, развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также покушении на изнасилование и изнасилование.

Несмотря на неопровержимые доказательства и показания пострадавших, фигурант свою вину так и не признал. Как пишет Zaxid.net, тренер заявил, что дело якобы связано с конфликтом вокруг волейбольного клуба и переходом спортсменок в другую команду. По словам обвиняемого, конкурентам было проще "забрать готовый клуб", чем создавать новый. Бывший тренер утверждал, что проводил воспитанницам только спортивный массаж из-за отсутствия в клубе профессионального массажиста, а все обвинения назвал клеветой.

В то же время, одна из потерпевших в суде рассказала, что во время массажей тренер неоднократно касался ее интимных частей тела, а в случае отказа становился агрессивным и резко менял отношение. По словам девушки, после одного из инцидентов она вместе с другими воспитанницами сообщила об этом жене тренера, однако та призвала "доверять". Другая потерпевшая заявила, что обвиняемый контролировал ее личную жизнь и запрещал встречаться с парнями.

Ювенальные прокуроры поддерживали обвинения в суде четыре года. В итоге злоумышленника приговорили к 7 годам и 6 месяцам заключения.

Сейчас сторона обвинения готовит апелляцию на приговор, настаивая на назначении мужчине максимального срока заключения.

Богуслав Галицкий с 1988 года – заслуженный тренер Украины, а с 1997 года – заслуженный работник физической культуры и спорта. Мужчина долгое время работал в системе детско-юношеского спорта Волыни, занимал должность директора Волынской областной детско-юношеской спортивной школы и возглавлял женский волейбольный клуб "Континиум-Волынь-Университет" ("Волынь-Университет").

