09:10  19 мая
В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой
08:39  19 мая
В Украине за три месяца зафиксировали 288 случаев болезни Лайма
08:20  19 мая
В Киеве мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире – его задержали
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 09:55

Запугивал разрушением карьеры: известного тренера по волейболу осудили за сексуальное насилие над воспитанницами

19 мая 2026, 09:55
Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

Суд признал виновным волынского тренера Богуслава Галицкого по волейболу в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних воспитанниц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в течение длительного времени – с 2012 по 2022 год – мужчина систематически совершал противоправные действия в отношении девушек, которые тренировались под его руководством. На момент совершения преступлений он занимал должность директора Волынской областной детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) в Луцке и возглавлял женскую команду "Континиум-Волынь-Университет".

Фигурант пользовался своим авторитетом, служебным положением и полной зависимостью несовершеннолетних спортсменок. Он оказывал на девушек психологическое давление и устрашал их исключением из сборной, недопуском к соревнованиям и разрушением спортивной карьеры. Пострадавшие жили в состоянии страха и унижения, что привело к тяжелым психологическим последствиям.

Преступную деятельность удалось разоблачить после того, как девушки нашли в себе силы рассказать о пережитом. Уже во время расследования об аналогичных фактах заявила еще одна воспитанница, которая на момент обращения в полицию уже была совершеннолетней.

На момент задержания обвиняемому было 72 года. Действия тренера квалифицировали по статьям о сексуальном насилии, развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также покушении на изнасилование и изнасилование.

Несмотря на неопровержимые доказательства и показания пострадавших, фигурант свою вину так и не признал. Как пишет Zaxid.net, тренер заявил, что дело якобы связано с конфликтом вокруг волейбольного клуба и переходом спортсменок в другую команду. По словам обвиняемого, конкурентам было проще "забрать готовый клуб", чем создавать новый. Бывший тренер утверждал, что проводил воспитанницам только спортивный массаж из-за отсутствия в клубе профессионального массажиста, а все обвинения назвал клеветой.

В то же время, одна из потерпевших в суде рассказала, что во время массажей тренер неоднократно касался ее интимных частей тела, а в случае отказа становился агрессивным и резко менял отношение. По словам девушки, после одного из инцидентов она вместе с другими воспитанницами сообщила об этом жене тренера, однако та призвала "доверять". Другая потерпевшая заявила, что обвиняемый контролировал ее личную жизнь и запрещал встречаться с парнями.

Ювенальные прокуроры поддерживали обвинения в суде четыре года. В итоге злоумышленника приговорили к 7 годам и 6 месяцам заключения.

Сейчас сторона обвинения готовит апелляцию на приговор, настаивая на назначении мужчине максимального срока заключения.

Богуслав Галицкий с 1988 года – заслуженный тренер Украины, а с 1997 года – заслуженный работник физической культуры и спорта. Мужчина долгое время работал в системе детско-юношеского спорта Волыни, занимал должность директора Волынской областной детско-юношеской спортивной школы и возглавлял женский волейбольный клуб "Континиум-Волынь-Университет" ("Волынь-Университет").

Напомним, в Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой. В суде он утверждал, что не знал точного возраста девушки и считал, что ей уже исполнилось 17 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область суд тренер несовершеннолетние сексуальное насилие приговор
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Утренний авиаудар РФ по Краматорску: по меньшей мере 6 раненых
19 мая 2026, 11:48
В Тернопольской области Toyota вылетела с дороги и перевернулась: спасатели вытаскивали машину
19 мая 2026, 11:31
НАБУ пришло с обысками к судьям Верховного Суда
19 мая 2026, 11:15
На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
19 мая 2026, 11:10
В Запорожье мать продала сына для попрошайничества: ее приговорили к 9 годам
19 мая 2026, 10:59
Охранник столичного вуза корректировал удары РФ по Киеву
19 мая 2026, 10:52
Гибель одномесячного малыша в Сумской области: виновнику ДТП сообщили о подозрении
19 мая 2026, 10:45
Россияне атаковали Запорожье: возник пожар
19 мая 2026, 10:30
Виталий Шабунин завершил службу в ВСУ: в чем причина
19 мая 2026, 10:23
В центре Одессы произошел пожар
19 мая 2026, 10:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »