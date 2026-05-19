В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

По материалам дела, обвиняемый – уроженец Харькова, ранее уже имевший судимость за корыстные преступления.

С декабря 2025 года по март 2026 года проживал в квартире своей несовершеннолетней знакомой. Там он неоднократно вступал с ней в половые отношения.

К моменту начала этих отношений девушке было 14 лет, и она заканчивала 9-й класс. Противоправные действия прекратились после того, как сестра потерпевшей из-за семейного конфликта обратилась в полицию.

Судебно медицинская экспертиза подтвердила факты половых актов.

В судебном заседании мужчина поначалу фактически не признавал свою вину. Не отрицая самых интимных отношений, которые происходили по взаимному согласию, он утверждал, что не знал точного возраста и считал, что ей уже исполнилось 17 лет. По его словам, во время знакомства в компании общих друзей в 2023 году она якобы назвалась 16-летней.

Однако сама потерпевшая и свидетели опровергли эту версию. Девушка объяснила, что хотя при первой встрече три года назад действительно преувеличила свой возраст, во время дальнейшего регулярного общения она неоднократно рассказывала ему, сколько ей лет на самом деле и где она учится.

Также о возрасте девушки мужчине говорили и общие знакомые. Лишь после допроса свидетелей обвиняемый признал, что знал реальный возраст девушки и заявил о намерении в будущем создать с ней семью.

Кроме того, фигурант, имея статус мобилизованного водителя-радиотелефониста, с декабря 2025 года не проходил службу, по его словам, "с разрешения командования" и не занимался общественно полезным трудом.

Суд, учитывая материалы дела и позицию сторон, назначил наказание в размере 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

