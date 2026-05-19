Россияне ночью атаковали Киевщину: есть повреждения в Броварах
В ночь на 19 мая российские войска совершили очередную воздушную атаку на Киевскую область. Под ударом врага оказались гражданские объекты и дома граждан
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
Последствия вражеской атаки отмечены в Броварском районе. Обломками сбитой цели был незначительно поврежден технический балкон многоэтажки и две легковушки в Броварах.
К счастью, пострадавших нет.
На местах работают все оперативные службы.
Напомним, в ночь на 19 мая РФ атаковала Украину 209 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 15 локациях.
