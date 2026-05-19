В Украине за три месяца зафиксировали 288 случаев болезни Лайма
За первые три месяца 2026 года в Украине зарегистрировали 288 случаев болезни Лайма – опасного инфекционного заболевания, переносимого иксодовыми клещами
Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает RegioNews.
Одним из главных признаков инфицирования является характерное покраснение на месте укуса – так называемая "мигрирующая эритема", напоминающая мишень. Она возникает приблизительно через семь дней после укуса у 70-80% инфицированных людей. Минимальный срок появления симптомов – три дня, максимальный – до 30 дней.
Среди других симптомов болезни Лайма:
- повышенная температура;
- усталость;
- боли в мышцах и суставах;
- головные боли.
Медики отмечают: без своевременного лечения болезнь может поражать нервную систему, сердце и суставы.
Как клещ заражает человека
Чаще клещи находятся в траве и кустах, ожидая человека или животного. Попав на тело, они ищут место для укуса – обычно это участки под коленями, в паху, на голове или в складках кожи.
Укус клеща обычно безболезненный, ведь во время присасывания он выделяет слюну с анестезирующими свойствами. Питаться клещ может от нескольких минут до 12 дней. Именно в это время возбудители инфекции могут быть переданы человеку.
Как уберечься от укусов клещей
Специалисты советуют придерживаться простых правил безопасности:
- Использовать репелленты и наносить их на одежду или открытые участки кожи.
- Надевать закрытую одежду с длинными рукавами, а штаны заправлять в носки.
- Выбирать светлую одежду, на которой легче заметить клеща.
- Во время прогулок держаться центра троп и избегать густой травы и кустов.
- Регулярно осматривать себя, детей и домашних животных, особенно участки за ушами, под коленями, между пальцами и в паху.
- После возвращения домой еще раз проверить тело и одежду, а вещи постирать и погладить.
Напомним, в Полтавской области существенно обострилась ситуация с укусами клещей Только за первые две недели апреля к медикам обратились 25 человек, большинство из них – дети. Это превышает показатели всего первого квартала года.