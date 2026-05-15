Суд вынес приговор дезертиру, совершившему диверсию на железной дороге в Киеве

Фото иллюстративное

В Киеве суд вынес приговор агенту российского ГРУ, пытавшемуся парализовать железнодорожное движение в столице. За поджог технологического оборудования "Укрзализныци" и сотрудничество с врагом ближайшие 15 лет злоумышленник проведет за решеткой

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника "на горячем", когда он поджег технологическое оборудование и пытался скрыться с места преступления.

Как выяснило расследование, заказ РФ выполнял завербованный врагом мобилизованный, самовольно оставивший военную часть в Одесской области и выехавший в Киев.

Скрываясь в столице, он поселился в съемной квартире и стал искать "быстрые заработки" в профильных Телеграмм-каналах.

Затем через мессенджер на него вышел сотрудник российского ГРУ. В обмен на обещание "легких подработок" из РФ дезертир согласился совершать поджоги объектов столичного филиала Укрзализныци.

Его первой задачей было уничтожение релейного шкафа сигнальной установки, регулирующего движение поездов вблизи одной из грузовых станций в Киеве.

Установлено, что агент сломал дверцу электрощита и с помощью легковоспламеняющейся смеси поджег технологическое оборудование. После этого злоумышленник снял возгорание на телефонную камеру для агентурного отчета в игру РФ.

В дальнейшем ему предстояло продолжить серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры столичного региона. Но Служба безопасности помешала реализации плана противника и задержала агента на первой диверсии.

Во время обысков в его доме изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага и инвентарь, который он использовал для поджога.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.