Віталій Шабунін завершив службу в ЗСУ: в чому причина

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що завершив службу в Збройних силах України через проблеми із зором і планує повернутися до роботи в ЦПК

Про це він повідомив у Telegram.

За словами Шабуніна, наказ про його звільнення з військової служби був підписаний кілька днів тому.

Наразі він перебуває вдома, займається лікуванням і планує відновити активну діяльність у Центрі протидії корупції.

"Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни", – написав він.

Він додав, що за час служби перебував у підрозділах на Харківщині, Сході, а також у Харкові та Києві.

Шабунін також оприлюднив медичні документи, які, за його словами, підтверджують погіршення стану зору та непридатність до військової служби.

Окремо він заявив про тиск і переслідування під час служби, зокрема у вигляді кримінальних проваджень.

"Влада повною мірою використала мою добровільну службу проти мене ж. Наприклад, Держбюро розслідувань/Офіс Генпрокурора вигадали мені кримінальну справу (про ухилення від служби), а потім спробували забрати в мене можливість захищатися. А саму службу перетворили на цирк: наприклад, щодня фотографували, як я розвантажував фури з харчами, а фото скидали вищому командуванню (яке, припускаю, – в Офіс Президента)", – наголосив Шабунін.

Нагадаємо, раніше голові ЦПК Віталію Шабуніну оголосили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згодом в активіста проводили обшуки. Як повідомляли ЗМІ, це відбувалось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.

Уже 15 липня 2025 року в Києві Печерський суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для активіста Віталія Шабуніна. Йому обрали особисті зобов'язання. Згодом суд продовжив термін дії запобіжного заходу – до 19 жовтня 2025 року.