РФ готовит новое наступление и расширяет мобилизацию – Зеленский

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с руководителем Главного управления разведки Олегом Иващенко , передает RegioNews.

По его словам, украинская разведка располагает материалами, свидетельствующими о том, что даже в самой России признают неспособность выполнить поставленные политическим руководством задачи.

В то же время Иващенко отметил, что Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать наступательный потенциал российской армии. По его оценке, показатель безвозвратных потерь российских войск уже составляет около 60% от общих потерь.

Несмотря на это, российское руководство, по данным разведки, планирует дальнейшие наступательные операции и готовится к расширению мобилизационных мер по привлечению дополнительного личного состава.

В ответ Украина, по словам руководителя ГУР, увеличивает усилия по уничтожению живой силы и техники противника, усиливает использование беспилотных систем на фронте и расширяет удары по военной и экономической инфраструктуре РФ.

Отдельно он подчеркнул, что Украина будет информировать международных партнеров об анализе российских планов, в частности, о возможных операциях против стран НАТО и попытках привлечения Беларуси к реализации военных задач России.

Напомним, по информации разведки, весной и летом Россия готовит удары не только по энергетической инфраструктуре Украины, но и по ключевой логистике, в частности, по железной дороге и системам водоснабжения.

Ранее украинский президент заявил, что ВСУ сорвали стратегическое наступление РФ, которое она планировала на март 2026 года.

