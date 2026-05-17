СБУ и СОУ поразили заводы, НПЗ и аэродром "Бельбек" в Крыму

Служба безопасности с Силами обороны Украины нанесла удары по объектам военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры в Московской области, а также по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В Московской области, по данным СБУ, был поражен завод "Ангстрем", поставляемый полупроводниками для российского ВПК, а также Московский НПЗ и две нефтеперекачивающие станции – "Солнечногорская" и "Володарское".

В Крыму удары потерпела инфраструктура военного аэродрома "Бельбек". В частности, сообщается о поражении зенитного комплекса Панцирь-С2, ангара с радаром в систему С-400, систем управления беспилотниками "Орион" и "Форпост", пункта передачи данных, диспетчерской башни и ангара аэродрома.

Глава СБУ Евгений Хмара заявил, что такие спецоперации имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ и демонстрируют уязвимость даже наиболее защищенных регионов России.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая поблагодарил Службу безопасности Украины и Силы обороны за точность и удары по Московскому региону РФ.

Ранее российское Министерство обороны заявило о массированной атаке беспилотников и якобы уничтожении 586 украинских БПЛА. Противовоздушная оборона работала в 14 регионах РФ, а также в оккупированном Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.