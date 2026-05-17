14:49  17 мая
Под Полтавой произошло землетрясение: эпицентр – в Диканской общине
13:51  17 мая
Смертельное ДТП в Хмельницком: BMW вылетел на тротуар, погибла женщина
09:54  17 мая
Украина в топ-10 Евровидение-2026: какое место заняла Leléka
UA | RU
UA | RU
17 мая 2026, 15:36

СБУ и СОУ поразили заводы, НПЗ и аэродром "Бельбек" в Крыму

17 мая 2026, 15:36
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности с Силами обороны Украины нанесла удары по объектам военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры в Московской области, а также по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В Московской области, по данным СБУ, был поражен завод "Ангстрем", поставляемый полупроводниками для российского ВПК, а также Московский НПЗ и две нефтеперекачивающие станции – "Солнечногорская" и "Володарское".

В Крыму удары потерпела инфраструктура военного аэродрома "Бельбек". В частности, сообщается о поражении зенитного комплекса Панцирь-С2, ангара с радаром в систему С-400, систем управления беспилотниками "Орион" и "Форпост", пункта передачи данных, диспетчерской башни и ангара аэродрома.

Глава СБУ Евгений Хмара заявил, что такие спецоперации имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ и демонстрируют уязвимость даже наиболее защищенных регионов России.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая поблагодарил Службу безопасности Украины и Силы обороны за точность и удары по Московскому региону РФ.

Ранее российское Министерство обороны заявило о массированной атаке беспилотников и якобы уничтожении 586 украинских БПЛА. Противовоздушная оборона работала в 14 регионах РФ, а также в оккупированном Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война НПЗ Крым СБУ Силы обороны
"Дальнобойные санкции" сработали: Зеленский об ударах по Подмосковью
17 мая 2026, 14:30
РФ заявила об атаке 586 дронов: часть летела на Москву
17 мая 2026, 12:45
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
За неделю РФ атаковала Украину более 3000 дронами – 52 погибших
17 мая 2026, 18:10
Украина в тени крупного соглашения США и Китая: главные последствия
17 мая 2026, 17:35
В Киевской области обломки БпЛА повредили дома и предприятие
17 мая 2026, 16:50
Исчезновение ребенка на Тернопольщине: 6-летнего мальчика нашли через 2 часа
17 мая 2026, 16:26
На Сумщине мужчины загрузили части дрона в авто – произошел взрыв
17 мая 2026, 15:56
Под Полтавой произошло землетрясение: эпицентр – в Диканской общине
17 мая 2026, 14:49
"Дальнобойные санкции" сработали: Зеленский об ударах по Подмосковью
17 мая 2026, 14:30
Смертельное ДТП в Хмельницком: BMW вылетел на тротуар, погибла женщина
17 мая 2026, 13:51
Марш за права ЛГБТК+ в Одессе: акция, протесты и напряжение на Приморском бульваре
17 мая 2026, 13:22
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »