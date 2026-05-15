РФ готовится "идти" на Киев со стороны Беларуси - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что руководство РФ и Белоруссии обсуждают новые агрессивные операции против Украины. Кремль пытается "втянуть" Беларусь в войну
Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.
По словам Владимира Зеленского, россияне хотят с территории Беларуси начать новые агрессивные операции: либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, которые рядом с Беларусью.
Президент поручил Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. В ходе ставки этот план уже будет рассматриваться. Отмечается, что Черниговско-Киевское направление будет усиливаться. Международные партнеры уже знают, что происходит и к чему РФ склоняет Беларусь.
"Есть у нас и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам - по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь, по Банковой. Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались - ищут, где мы находимся, где мы находимся, где мы бывали. служб.
Некоторые там, в Москве, так и не поняли, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае – на Банковой или без Банковой – свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим", - говорит президент.
Напомним, российские кафиры терроризируют Украину с 13 мая. В первой волне удара враг применил большое количество беспилотников. Россияне атаковали Луцк , Ковель, Коломыю, Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкую и Ровенскую, где БпЛА попал в жилой дом.
Кроме того, Венгрия вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью. В частности, в Сваляве дроны повредили трансформатор и железнодорожную станцию, а в Ужгороде – промышленный объект.