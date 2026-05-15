13:10  15 мая
В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
11:19  15 мая
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
19:20  15 мая
Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, ранены два человека
UA | RU
UA | RU
15 мая 2026, 18:55

РФ готовится "идти" на Киев со стороны Беларуси - Зеленский

15 мая 2026, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что руководство РФ и Белоруссии обсуждают новые агрессивные операции против Украины. Кремль пытается "втянуть" Беларусь в войну

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, россияне хотят с территории Беларуси начать новые агрессивные операции: либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, которые рядом с Беларусью.

Президент поручил Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. В ходе ставки этот план уже будет рассматриваться. Отмечается, что Черниговско-Киевское направление будет усиливаться. Международные партнеры уже знают, что происходит и к чему РФ склоняет Беларусь.

"Есть у нас и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам - по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь, по Банковой. Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались - ищут, где мы находимся, где мы находимся, где мы бывали. служб.

Некоторые там, в Москве, так и не поняли, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае – на Банковой или без Банковой – свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим", - говорит президент.

Напомним, российские кафиры терроризируют Украину с 13 мая. В первой волне удара враг применил большое количество беспилотников. Россияне атаковали Луцк , Ковель, Коломыю, Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкую и Ровенскую, где БпЛА попал в жилой дом.

Кроме того, Венгрия вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью. В частности, в Сваляве дроны повредили трансформатор и железнодорожную станцию, а в Ужгороде – промышленный объект.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Владимир Зеленский оккупанты наступление
Российские оккупанты атаковали авто волонтеров в Херсоне: есть раненые
15 мая 2026, 14:26
В Киеве российская ракета унесла жизнь 12-летней дочери погибшего защитника
15 мая 2026, 13:36
Российские БпЛА атаковали общину на Сумщине – есть пострадавшие
15 мая 2026, 12:46
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Хмельницкой области спецназовцы ликвидировали убийцу полицейского
15 мая 2026, 19:59
Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, ранены два человека
15 мая 2026, 19:20
В Черкассах задержали 18-летнего поджигателя банка
15 мая 2026, 18:58
На Полтавщине женщина из-за уколов красоты заболела ботулизмом
15 мая 2026, 18:45
"Золотая" соль для столицы: заместителя директора "Киевтеплоэнерго" будут судить за растрату
15 мая 2026, 18:40
Силы обороны атаковали Рязанский НПЗ, корабли и склады боеприпасов россиян
15 мая 2026, 18:25
Суд вынес приговор дезертиру, совершившему диверсию на железной дороге в Киеве
15 мая 2026, 17:58
Что известно об Иване Рудницком, который может возглавить Львовскую ОВА
15 мая 2026, 17:44
Запрет на выезд за границу был отменен: для какой категории
15 мая 2026, 17:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Николай Княжицкий
Все блоги »