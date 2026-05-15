15 мая 2026, 14:26

Российские оккупанты атаковали авто волонтеров в Херсоне: есть раненые

Фото: Херсонская ГВА
В Херсоне российские оккупанты атаковали автомобиль волонтеров общественной организации "Искра Добра", которые доставляли горячие обеды местным жителям

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Вражеский удар произошел утром 15 мая в Днепровском районе города во время очередной доставки гуманитарной помощи в один из пунктов выдачи.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали два человека. Один из волонтеров находится в тяжелом состоянии – мужчина испытал травматическую ампутацию ноги. Другой пострадавший предварительно получил акубаротравму.

В Херсонской общине отметили, что волонтеры ОО "Искра Добра" постоянно помогают жителям прифронтового города, снабжая их горячими обедами.

Также сообщается, что накануне российские военные совершили дроновую атаку на автомобиль организации World Central Kitchen в том же Днепровском районе. Тогда водитель автомобиля не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки под российским дроновым террором , авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 42 населенных пункта Херсонской области. Из-за российских ударов погибли два человека погибли, еще 13 – получили ранения, в том числе один ребенок.

