13:10  15 мая
В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
11:19  15 мая
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
07:59  15 мая
Украина в финале Евровидения-2026 – кто еще прошел дальше
UA | RU
UA | RU
15 мая 2026, 13:10

В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр

15 мая 2026, 13:10
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове правоохранители установили личность мужчины, облившего городского голову Андрея Садового неустановленной жидкостью на площади Рынок

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 15 мая, около 10:40.

По данным полиции, неизвестный прохожий внезапно подошел к мэру города и облил его жидкостью неустановленного происхождения.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника – им оказался 46-летний житель Львова.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф, пробационный надзор или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сам Садовый уже отреагировал на инцидент и поблагодарил всех за заботу.

"Честно, не думал, что это станет топ-новостью дня. Уходил утром на работу – подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все. Переоделся. Вещи вечером поперю. Это хулиганство, а не покушение", – сказал мэр.

Садовый добавил, что нападения на него были уже не раз, поэтому ему не привыкать.

Напомним, после заседания в Высшего антикоррупционного суда неизвестный мужчина бросил два яйца в бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака, однако не попал. После этого он начал выкрикивать оскорбления в адрес Ермака. Сам эксглава ОП на ситуацию отреагировал спокойно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов полиция мэр нападение Андрей Садовый мужчина жидкость
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве российская ракета унесла жизнь 12-летней дочери погибшего защитника
15 мая 2026, 13:36
В Киевской области произошел пожар на несанкционированной свалке
15 мая 2026, 13:02
Российские БпЛА атаковали общину на Сумщине – есть пострадавшие
15 мая 2026, 12:46
От 21 до 62 лет: кого удалось вернуть во время первого этапа обмена "1000 на 1000"
15 мая 2026, 12:36
"Пленки Миндича": в НБУ подтвердили визиты Василия Веселого
15 мая 2026, 12:22
Контроль восстановлен: ВСУ освободили Отрадное на Харьквощине
15 мая 2026, 11:52
Зеркальный ответ: единственный способ остановить агрессора
15 мая 2026, 11:46
Во Львове повысили стоимость проезда в общественном транспорте
15 мая 2026, 11:22
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
15 мая 2026, 11:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Татьяна Николаенко
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Все блоги »