В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
Во Львове правоохранители установили личность мужчины, облившего городского голову Андрея Садового неустановленной жидкостью на площади Рынок
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 15 мая, около 10:40.
По данным полиции, неизвестный прохожий внезапно подошел к мэру города и облил его жидкостью неустановленного происхождения.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника – им оказался 46-летний житель Львова.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф, пробационный надзор или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Сам Садовый уже отреагировал на инцидент и поблагодарил всех за заботу.
"Честно, не думал, что это станет топ-новостью дня. Уходил утром на работу – подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все. Переоделся. Вещи вечером поперю. Это хулиганство, а не покушение", – сказал мэр.
Садовый добавил, что нападения на него были уже не раз, поэтому ему не привыкать.
