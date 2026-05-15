Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 15 мая, около 10:40.

По данным полиции, неизвестный прохожий внезапно подошел к мэру города и облил его жидкостью неустановленного происхождения.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника – им оказался 46-летний житель Львова.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф, пробационный надзор или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сам Садовый уже отреагировал на инцидент и поблагодарил всех за заботу.

"Честно, не думал, что это станет топ-новостью дня. Уходил утром на работу – подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все. Переоделся. Вещи вечером поперю. Это хулиганство, а не покушение", – сказал мэр.

Садовый добавил, что нападения на него были уже не раз, поэтому ему не привыкать.

