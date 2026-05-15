На Полтавщине женщина из-за уколов красоты заболела ботулизмом
В Полтавской области зарегистрировали первый случай ботулизма, причиной которого стала не еда. Оказалось, пациентка заболела после введения ботулотоксина (препарата на основе ботулинического токсина) в частном кабинете
Об этом сообщает Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.
Это первый случай ботулизма, который связан с "уколами красоты". Пока женщина находится под наблюдением медиков. Она находится в состоянии средней тяжести. Медики своевременно ввели противоботулинический антитоксин.
Что важно знать
Ботулотоксин – это зарегистрированное лекарственное средство, но его использование требует профессионализма. Это уже второй случай ботулизма на Полтавщине (первый был из-за вяленой рыбы). Какие симптомы нельзя игнорировать:
• Нарушение зрения ("туман" перед глазами, двоение);
• Сильная сухость во рту;
• Изменение голоса (становится тихим или исчезает);
• Трудно глотать;
• Мышечная слабость и сильная усталость;
• Головокружение.
Советы медиков
1. Будьте ответственны при выборе косметологических услуг.
2. Выбирайте медицинские лицензии и проверяйте сертификацию препаратов.
3. При возникновении первых признаков недуга – немедленно обращайтесь к врачу!
Напомним, в Киеве во время пластической операции по имплантации ягодиц скончалась 28-летняя женщина. После трагедии 50-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Подола сообщили о подозрении.