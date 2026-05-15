На Полтавщине женщина из-за уколов красоты заболела ботулизмом

В Полтавской области зарегистрировали первый случай ботулизма, причиной которого стала не еда. Оказалось, пациентка заболела после введения ботулотоксина (препарата на основе ботулинического токсина) в частном кабинете

Об этом сообщает Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Это первый случай ботулизма, который связан с "уколами красоты". Пока женщина находится под наблюдением медиков. Она находится в состоянии средней тяжести. Медики своевременно ввели противоботулинический антитоксин.

Что важно знать

Ботулотоксин – это зарегистрированное лекарственное средство, но его использование требует профессионализма. Это уже второй случай ботулизма на Полтавщине (первый был из-за вяленой рыбы). Какие симптомы нельзя игнорировать:

• Нарушение зрения ("туман" перед глазами, двоение);

• Сильная сухость во рту;

• Изменение голоса (становится тихим или исчезает);

• Трудно глотать;

• Мышечная слабость и сильная усталость;

• Головокружение.

Советы медиков

1. Будьте ответственны при выборе косметологических услуг.

2. Выбирайте медицинские лицензии и проверяйте сертификацию препаратов.

3. При возникновении первых признаков недуга – немедленно обращайтесь к врачу!

Напомним, в Киеве во время пластической операции по имплантации ягодиц скончалась 28-летняя женщина. После трагедии 50-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Подола сообщили о подозрении.