В Киеве российская ракета унесла жизнь 12-летней дочери погибшего защитника

Фото: Facebook/лицей 323 в Киеве

В Дарницком районе Киева в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому 14 мая погибла 12-летняя школьница Любава Яковлева

Об этом сообщили в столичном лицее №323, передает RegioNews.

Девочка училась в 6 классе местного лицея.

"Искренне сочувствуем матери, родным и близким. Самое страшное лицо войны – это детские жизни, которые она уносит", – говорится в сообщении лицея.

Там также отметили, что отец девочки – военнослужащий Евгений "Рыжий" Яковлев – погиб в 2023 году во время выполнения боевого задания на фронте.

Напомним, 15 мая поисково-спасательные работы в Дарницком районе столицы завершены, что длились более 28 часов, завершені.

Подтверждена гибель 24 человек, среди которых трое детей. Еще 48 человек получили травмы разной степени тяжести. Подразделения ГСЧС завершили поисковую фазу и перешли к аварийно-восстановительным работам.