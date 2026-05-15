Что известно об Иване Рудницком, который может возглавить Львовскую ОВА

Об этом сообщили источники в Офисе президента, передает RegioNews .

Иван Рудницкий родился 14 января 1978 в городе Дрогобыч Львовской области. Образование получил в стенах Дрогобычского государственного педагогического университета. В 2000 году он получил диплом учителя английского и французского языков, зарубежной литературы. Через восемь лет стал дипломированным юристом, окончив Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

После окончания первого вуза, с октября 2000 по октябрь 2001 года, проходил службу в пограничных войсках Украины.

В марте 2002 года Рудницкий стал сотрудником Службы безопасности Украины, где проработал более 22 лет. Имеет звание полковника.

В 2008 году, когда являлся сотрудником Львовского УСБУ, его наградили Почетной грамотой Кабинета Министров Украины за борьбу с контрабандой на железнодорожном пункте пропуска "Мостиска" Западной региональной таможни. Тогда было задержано около 1400 тонн мясопродуктов, пораженных сальмонеллой.

В 2014 году он занял кресло заместителя областного управления в Закарпатье. Руководил главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Через год Рудницкого перевели на аналогичную должность во Львовской области, где он работал до 2018 года. Затем вернулся в Ужгород и с июля 2019 возглавлял закарпатское управление.

В 2020 году стал доктором философии по юридическим наукам.

Летом 2022 стал председателем областного управления на Полтавщине.

В мае 2024 был назначен руководителем СБУ Волыни, а уже в ноябре того же года Иван Рудницкий стал председателем Волынской областной государственной администрации. В этой должности он сменил Юрия Погуляйко.

12 января 2026 Ивана Рудницкого президент Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Службы безопасности Украины.

