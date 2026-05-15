15 мая 2026, 17:44

Что известно об Иване Рудницком, который может возглавить Львовскую ОВА

Фото иллюстративное
Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру заместителя председателя Службы безопасности Украины Ивана Рудницкого как руководителя Львовской ОВА вместо Максима Козицкого

Об этом сообщили источники в Офисе президента, передает RegioNews .

Иван Рудницкий родился 14 января 1978 в городе Дрогобыч Львовской области. Образование получил в стенах Дрогобычского государственного педагогического университета. В 2000 году он получил диплом учителя английского и французского языков, зарубежной литературы. Через восемь лет стал дипломированным юристом, окончив Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

После окончания первого вуза, с октября 2000 по октябрь 2001 года, проходил службу в пограничных войсках Украины.

В марте 2002 года Рудницкий стал сотрудником Службы безопасности Украины, где проработал более 22 лет. Имеет звание полковника.

В 2008 году, когда являлся сотрудником Львовского УСБУ, его наградили Почетной грамотой Кабинета Министров Украины за борьбу с контрабандой на железнодорожном пункте пропуска "Мостиска" Западной региональной таможни. Тогда было задержано около 1400 тонн мясопродуктов, пораженных сальмонеллой.

В 2014 году он занял кресло заместителя областного управления в Закарпатье. Руководил главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Через год Рудницкого перевели на аналогичную должность во Львовской области, где он работал до 2018 года. Затем вернулся в Ужгород и с июля 2019 возглавлял закарпатское управление.

В 2020 году стал доктором философии по юридическим наукам.

Летом 2022 стал председателем областного управления на Полтавщине.

В мае 2024 был назначен руководителем СБУ Волыни, а уже в ноябре того же года Иван Рудницкий стал председателем Волынской областной государственной администрации. В этой должности он сменил Юрия Погуляйко.

12 января 2026 Ивана Рудницкого президент Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский готовит отставку главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого .

