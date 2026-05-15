"Золотая" соль для столицы: заместителя директора "Киевтеплоэнерго" будут судить за растрату

В Киеве будут судить заместителя директора департамента КП "Киевтеплоэнерго" за растрату более полумиллиона гривен при закупке каменной соли

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что заместитель директора одного из департаментов КП "Киевтеплоэнерго" в октябре 2025 года подписал договор о поставках каменной соли по цене значительно превышающей рыночную стоимость такого товара.

Согласно выводам проведенных экспертиз, за соль переплатили 533 тыс. грн .

Обвинительный акт относительно должностного лица коммунального предприятия по обвинению в растрате бюджетных средств направлен в суд.

