Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, ранены два человека

Фото: Запорожская ОВА

В пятницу, 15 мая, оккупанты нанесли очередной удар по промышленному объекту в Запорожье. В результате атаки пострадали мирные жители, а взрывной волной поврежден жилой сектор

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .

"Россияне снова атакуют областной центр", - отметил Федоров.

По его словам, "опять удар по объекту промышленности".

"Россияне целятся в промышленную инфраструктуру, однако больше всего под ударом - гражданские", - заметил Федоров.

По его словам, два человека ранены, а также значительно повреждены частные дома.

Напомним, что в Херсоне российские оккупанты атаковали автомобиль волонтеров общественной организации "Искра Добра", которые доставляли горячие обеды местным жителям.