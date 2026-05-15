Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, ранены два человека
В пятницу, 15 мая, оккупанты нанесли очередной удар по промышленному объекту в Запорожье. В результате атаки пострадали мирные жители, а взрывной волной поврежден жилой сектор
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .
"Россияне снова атакуют областной центр", - отметил Федоров.
По его словам, "опять удар по объекту промышленности".
"Россияне целятся в промышленную инфраструктуру, однако больше всего под ударом - гражданские", - заметил Федоров.
По его словам, два человека ранены, а также значительно повреждены частные дома.
Напомним, что в Херсоне российские оккупанты атаковали автомобиль волонтеров общественной организации "Искра Добра", которые доставляли горячие обеды местным жителям.
