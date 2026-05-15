15 травня 2026, 18:55

РФ готується "йти" на Київ з боку Білорусі - Зеленський

Фото з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський відкрито заявив, що керівництво РФ та Білорусі обговорюють нові агресивні операції проти України. Кремль намагається "втягнути" Білорусь у війну

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, росіяни хочуть з території Білорусі розпочати нові агресивні операції: або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн у НАТО, які поруч із Білоруссю.

Президегнт доручив Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. Під час ставки цей план уже буде розглядатись. Зазначається, що Чернігівсько-Київський напрямок будуть посилювати. Міжнародні партнери вже знають, що відбувається і до чого РФ схиляє Білорусь.

"Є в нас і російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву та інших наших містах – по політичних та військових обʼєктах, де може бути керівництво армії, уряд, і тут, по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз, після Ірану, знов активізувались – шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. Так само про інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку – на Банковій чи без Банкової – свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо", - каже президент.

Нагадаємо, російські окупанти тероризують Україну з 13 травня. В першій хвилі удару ворог застосував значну кількість безпілотників. Росіяни атакували Луцьк, Ковель, Коломию, Закарпаття, Прикарпаття, Хмельниччину та Рівненщину, де БпЛА влучив у житловий будинок.

Крім того, Угорщина викликала російського посла через удар РФ по Закарпаттю. Зокрема, у Сваляві дрони пошкодили трансформатор і залізничну станцію, а в Ужгороді – промисловий об’єкт.

війна Володимир Зеленський окупанти наступ
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
