РФ готується "йти" на Київ з боку Білорусі - Зеленський

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, росіяни хочуть з території Білорусі розпочати нові агресивні операції: або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн у НАТО, які поруч із Білоруссю.

Президегнт доручив Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. Під час ставки цей план уже буде розглядатись. Зазначається, що Чернігівсько-Київський напрямок будуть посилювати. Міжнародні партнери вже знають, що відбувається і до чого РФ схиляє Білорусь.

"Є в нас і російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву та інших наших містах – по політичних та військових обʼєктах, де може бути керівництво армії, уряд, і тут, по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз, після Ірану, знов активізувались – шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. Так само про інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку – на Банковій чи без Банкової – свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо", - каже президент.

Нагадаємо, російські окупанти тероризують Україну з 13 травня. В першій хвилі удару ворог застосував значну кількість безпілотників. Росіяни атакували Луцьк, Ковель, Коломию, Закарпаття, Прикарпаття, Хмельниччину та Рівненщину, де БпЛА влучив у житловий будинок.

Крім того, Угорщина викликала російського посла через удар РФ по Закарпаттю. Зокрема, у Сваляві дрони пошкодили трансформатор і залізничну станцію, а в Ужгороді – промисловий об’єкт.