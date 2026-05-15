Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
15 мая 2026, 11:46

Зеркальный ответ: единственный способ остановить агрессора

Агрессор выпросил обеспечение своей безопасности во время "победоносного" шоу, целью которого было мобилизовать своих подданных на дальнейшую эскалацию войны
Удар по заводу "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ 7 мая. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В очередной раз были надежды украинской стороны и посредников из США, что согласованное перемирие, даже на три дня, должно быть продолжено.

К сожалению, чуда не произошло.

Парад, хоть и жалкий, все-таки провели. Условия перемирия россиянами не выполнены. Массированный удар по столице Украины и другим городам и гражданским сразу же нанесен…

Пока дело не завершено.

Должен быть массированный украинский удар по Москве! Когда и какими силами решать ответственным.

Но без зеркального удара по Москве это дело будет не завершено.

Вопросы по поводу несправедливости и трагедий у родственников и друзей погибших и раненых почему-то только на той стороне, которая страдает от агрессора, как и у широкой общественности, остаются открытыми.

Украина война РФ переговоры
 
