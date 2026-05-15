Зеркальный ответ: единственный способ остановить агрессора
Агрессор выпросил обеспечение своей безопасности во время "победоносного" шоу, целью которого было мобилизовать своих подданных на дальнейшую эскалацию войны
Агрессор выпросил обеспечение своей безопасности во время "победоносного" шоу, целью которого было мобилизовать своих подданных на дальнейшую эскалацию войны
В очередной раз были надежды украинской стороны и посредников из США, что согласованное перемирие, даже на три дня, должно быть продолжено.
К сожалению, чуда не произошло.
Парад, хоть и жалкий, все-таки провели. Условия перемирия россиянами не выполнены. Массированный удар по столице Украины и другим городам и гражданским сразу же нанесен…
Пока дело не завершено.
Должен быть массированный украинский удар по Москве! Когда и какими силами решать ответственным.
Но без зеркального удара по Москве это дело будет не завершено.
Вопросы по поводу несправедливости и трагедий у родственников и друзей погибших и раненых почему-то только на той стороне, которая страдает от агрессора, как и у широкой общественности, остаются открытыми.
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве российская ракета унесла жизнь 12-летней дочери погибшего защитника
15 мая 2026, 13:36В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
15 мая 2026, 13:10В Киевской области произошел пожар на несанкционированной свалке
15 мая 2026, 13:02Российские БпЛА атаковали общину на Сумщине – есть пострадавшие
15 мая 2026, 12:46От 21 до 62 лет: кого удалось вернуть во время первого этапа обмена "1000 на 1000"
15 мая 2026, 12:36"Пленки Миндича": в НБУ подтвердили визиты Василия Веселого
15 мая 2026, 12:22Контроль восстановлен: ВСУ освободили Отрадное на Харьквощине
15 мая 2026, 11:52Во Львове повысили стоимость проезда в общественном транспорте
15 мая 2026, 11:22Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
15 мая 2026, 11:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев