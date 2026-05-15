15 мая 2026, 18:58

В Черкассах задержали 18-летнего поджигателя банка

Фото: Полиция Черкасской области
Следователи Черкасского районного управления полиции сообщили фигуранту о подозрении. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел 5 мая в Черкассах. В полицию поступило сообщение о том, что возле отделения банка на бульваре Шевченко находится подозрительный человек с канистрой и пытается поджечь учреждение. На место происшествия оперативно прибыли следователи Черкасского райуправления и оперативники криминальной полиции.

Полицейские задержали злоумышленника непосредственно во время совершения правонарушения в порядке ст. 208 УПК РФ. В результате его действий были повреждены входные двери учреждения. На месте преступления следователи изъяли канистру с легковоспламеняющимся веществом, смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом и другие вещественные доказательства.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал подозреваемому меру пресечения — ночной домашний арест. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Сосновский районный суд города Черкассы назначил приговор двум мужчинам за диверсию и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. Они подожгли авто военных.

