15 мая 2026, 18:25

Силы обороны атаковали Рязанский НПЗ, корабли и склады боеприпасов россиян

Фото: Генштаб ЗСУ
Утром и ночью на 15 мая украинские военные атаковали ряд важных объектов оккупантов. В частности, НПЗ "Рязанский"

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Украинские военные поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в Рязанской области РФ. Отмечается, что это одно из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Там производят бензин, дизельное и реактивное топливо, используемое русскими для войны против Украины.

Также украинские защитники атаковали малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования "Каспийск". Кроме того, поражены склады боеприпасов противника в районах Епифановки и Ровеньок на ТОТ Луганской области, а также нанесены удары по составу материально-технических средств в Райгородке на ТОТ Луганской области, а также состав средств РЭБ противника в Дмитровке на ТОТ Донецкой области.

Силы обороны ударили по береговому посту технической разведки ФСБ РФ в Мариуполе на ТОТ Донецкой области: поражена радиолокационная станция МР-232 "Буссоль-С" и оптико-электронный модуль. Кроме того, в Мариуполе поражен состав горюче-смазочных материалов противника.

Напомним, ранее украинские военные поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ.

Генштаб Силы оборони РФ
