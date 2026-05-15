У Зеленского готовят отставку главы Львовщины Козицкого: кто может занять его место
Президент Украины Владимир Зеленский готовит отставку главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого
Об этом сообщили источники в Офисе президента, передает RegioNews .
По информации источников, на место нынешнего председателя Львовской ОГА планируют назначить Ивана Рудницкого.
Напомним, что Козицкий в 2020 году был избран во Львовский областной совет 8 созыва от партии "Слуга народа", как беспартийный.
В феврале 2020 года Козицкого указом президента был назначен на должность председателя Львовской областной государственной администрации.
Представлять в должности Козицкого президент Владимир Зеленский приехал лично.
Ранее RegioNews информировал, что глава Львовской ОВА потратил из бюджета 25 млн грн на дорогу в гостиницу своего отца. Журналисты отметили, что реконструкция улицы Горной в Сходнице оказалась самой дорогой из списка дорог, профинансированных Львовской ОВА в 2023 году.