Российские БпЛА атаковали общину на Сумщине – есть пострадавшие

Сегодня, 15 мая, враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Путивльской общины на Сумщине

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки российских беспилотников есть пострадавшие.

Предварительно известно, что люди получили нетяжелые ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также поврежден объект инфраструктуры. Окончательные последствия атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 15 мая РФ атаковала Украину пятью противорадиолокационными ракетами Х-31П, одной противокорабельной ракетой Х-35 и 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".