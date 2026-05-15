Запрет на выезд за границу был отменен: для какой категории

Во время военного положения военнообязанные граждане и депутаты, чиновники не могут уезжать за границу (без отдельных разрешений). Однако одной из категорий запрет уже упразднили

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По словам главы правительства, отменено ограничение на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах. Раньше женщины, занимавшие такие должности, уехать за границу не могли.

Следует отметить, что это не отменяет того, что военнообязанные граждане от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за границу.

