У САП пояснили, чому засекретили угоду Грановського зі слідством

Олександр Грановський. Фото: УНІАН/Володимир Гонтар

Голова САП Олександр Клименко розповів, що деталі угоди екснардепа від БПП Олександра Грановського зі слідством були засекречені. Усе для захисту викривача та щоб не відлякати інших потенційних свідків від співпраці з НАБУ

Про це інформує "Українська правда", передає RegioNews.

За словами Клименка, співпраця Грановського з правоохоронцями була "довгою та дуже результативною".

Він зазначив, що обмеження доступу до деталей угоди є стандартною практикою у подібних справах, щоб убезпечити осіб, які надають показання.

Клименко також підкреслив, що обвинуваченню було вигідно досягти угоди, оскільки в іншому разі справа могла бути втрачена через строки давності.

"У підсумку все вийшло добре: Грановський отримав вирок, відшкодував збитки та надав важливу для слідства інформацію в інших провадженнях", – зазначив він.

Справа ОПЗ: подробиці

НАБУ і САП у жовтні 2024 року завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної корупційної схеми на Одеському припортовому заводі (ОПЗ).

За даними слідства, у період з березня по грудень 2015 року екснардеп Олександр Грановський спільно з довіреною особою організував схему, за якою підприємство продавало мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. У справі також фігурували двоє посадовців заводу та власник іноземної компанії.

У квітні 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду у справі про корупцію на ОПЗ. Вона передбачає повне відшкодування державі збитків у розмірі понад 77,5 млн грн. Також фігуранти мають спрямувати 50 млн грн на підтримку Збройних сил України через UNITED24. Сам Грановський отримав штраф у 5100 грн як максимальне покарання за інкримінованою статтею.

Розслідування також пов’язане з подіями 2015-2016 років, коли на заводі проводилися обшуки у межах іншої справи про продаж карбаміду з дисконтом британській компанії. Тоді вилучені матеріали та електронне листування фігурантів стали предметом судових суперечок щодо допустимості доказів.

У серпні 2024 року Вищий антикорупційний суд скасував повідомлення про підозру Грановському у ще одному епізоді щодо організації схеми завдання збитків державі.

За даними журналістських розслідувань, Грановського під час президентства Петра Порошенка називали впливовою фігурою у судовій системі, а його контакти з представниками судів і прокуратури неодноразово ставали предметом уваги медіа.