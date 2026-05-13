11:12  13 мая
В Полтавской области из водоема достали тело женщины
09:47  13 мая
В Ровенской области уже неделю ищут пропавшего 15-летнего парня
08:33  13 мая
В Киеве мужчина "подрезал" авто и ограбил военного – его будут судить
UA | RU
UA | RU
13 мая 2026, 13:55

В Николаевской области экс-полицейский убил бывшего своей любимой

13 мая 2026, 13:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области 35-летнего мужчину судили за условное убийство. В момент преступления он был инспектором патрульной полиции

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Отмечается, что инспектор патрульной полиции в ноябре 2024 года пришел по месту жительства бывшего супруга его сожительницы. Впоследствии оба мужчины устроили застолье с алкоголем.

Между мужчинами произошла ссора. Во время конфликта полицейский избивал "соперника" руками и ногой, и, в частности, нанес около восьми ударов в область головы. От полученных травм потерпевший пред.

На суде экс-полицейский не называл себя виновным. Он заявил, что только защищался.

Суд признал мужчину виновным. Его лишили звания старший лейтенант полиции и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области мужчина убил любимую. Как выяснили правоохранители, между сожительницами произошла ссора. 44-летний мужчина избил 42-летнюю женщину. Она на тот момент была прикована к кровати из-за тазобедренной гипсовой повязку.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство суд Николаевская область
В Тернополе мужчина сжег мать в квартире: ему грозит пожизненное
13 мая 2026, 11:46
На Хмельнитчине будут судить военного, который избил и обжег лицо бывшей девушки
13 мая 2026, 10:28
На Буковине отец и сын задушили 21-летнюю женщину и зарыли ее на огороде
11 мая 2026, 16:19
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Херсонской области молодой парень взорвался на взрывчатке
13 мая 2026, 14:40
Атака на маршрутку в Херсоне: пострадавших стало больше
13 мая 2026, 14:35
В Киевской области песионера жестоко убили ножом
13 мая 2026, 14:20
Россияне атаковали Луцк: в центре города взрывы, есть попадания
13 мая 2026, 14:16
Си и Трамп могут сразу поставить точку в трех конфликтах
13 мая 2026, 14:07
Атака на Одессу: обломки дрона упали на 9-этажку
13 мая 2026, 14:00
В САП объяснили, почему засекретили соглашение Грановского со следствием
13 мая 2026, 13:48
В Киевской области бывший правоохранитель передавал данные об ВСУ сыну-агенту РФ
13 мая 2026, 13:35
Россия начала комбинированную длительную атаку на критические объекты Украины
13 мая 2026, 13:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »