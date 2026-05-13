В Николаевской области экс-полицейский убил бывшего своей любимой

Отмечается, что инспектор патрульной полиции в ноябре 2024 года пришел по месту жительства бывшего супруга его сожительницы. Впоследствии оба мужчины устроили застолье с алкоголем.



Между мужчинами произошла ссора. Во время конфликта полицейский избивал "соперника" руками и ногой, и, в частности, нанес около восьми ударов в область головы. От полученных травм потерпевший пред.



На суде экс-полицейский не называл себя виновным. Он заявил, что только защищался.



Суд признал мужчину виновным. Его лишили звания старший лейтенант полиции и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

